Муж Лолиты целый год содержал любовницу на деньги супруги

В июле стало известно, что Лолита Милявская и её 44-летний муж Дмитрий Иванов расстаются после девяти лет брака. Причин пара не называла, хоть и утверждала, что отношения просто сошли на нет.

Молодой муж певицы Лолиты Милявской тратил её деньги на свою любовницу — красотку из Белоруссии Ольгу Кулиеву, с которой они теперь живут вместе. Скандальная правда вскрылась благодаря другу семьи, который дал интервью КП. Он рассказал, что тренер по сквошу Дмитрий Иванов "ходил налево" на протяжении года, но продолжал жить только за счёт певицы. А сейчас, после разрыва, ему приходится рассчитывать только на себя. Получается пока плохо: изменщик Иванов по-прежнему щеголяет в вещах, которые ему покупала Лолита.

По словам собеседника издания, бывший избранник Милявской даёт частные уроки по игре в сквош, за часовую тренировку берёт от 2000 рублей, но клиентов у него совсем немного. Так что пока непонятно, как будет выживать молодая семья — Дмитрий Иванов, привыкший к роскоши, и его любовница, которую он прежде баловал дорогими подарками и впечатлял красивыми жестами. Естественно, за чужой счёт.

— Рядом с Лолитой Дима привык к красивой жизни: хорошая машина, дорогие курорты, покупка одежды в бутиках, — рассказывает друг семьи на условиях анонимности.

Сама Лолита, по его словам, не была в курсе измен супруга. Дмитрий Иванов отлучался из дома под предлогом турниров на выезде, а сам проводил время со своей новой избранницей.

Напомним, Дмитрий познакомился с Лолитой на территории "Мосфильма" в 2009 году. Мужчина работал неподалёку в фитнес-клубе тренером. Певица снимала очередной клип, когда её друг привёл на площадку молодого спортсмена. Уже через год влюблённые сыграли свадьбу. В начале июля 2019 года Лолита объявила о расставании с мужем. Причины держались в секрете до прошлой недели. Именно тогда выяснилось, что Дмитрий ушёл к другой.