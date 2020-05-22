В Гидрометцентре рассказали, когда москвичам ждать потепления

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что первых признаков потепления в Москве стоит ожидать уже в понедельник, 25 мая. Об этом он сообщил ТАСС.

По словам синоптика, в первый день новой недели столбики термометров в столице поднимутся до 15–17 градусов выше нуля.

Однако, как заявил Вильфанд, такие температурные показатели всё равно ниже климатической нормы примерно на три градуса. Метеоролог при этом добавил, что это уже "поприличнее" с точки зрения майской погоды.