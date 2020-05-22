Число жертв пожара в больнице Татарстана увеличилось до трёх

Число жертв пожара в больнице Зеленодольска увеличилось до трёх. По информации Лайфа, у погибшего в реанимации мужчины были ожоги около 70% поверхности тела, спасти его не удалось.
По данным Лайфа, в палате, где произошёл пожар, находилось четыре человека. Сейчас рассматриваются две версии пожара: курение сигарет и замыкание проводки. Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье 219 часть 3 "Нарушение требования пожарной безопасности".
В распоряжении Лайфа оказался список погибших в трагедии:
1. Харетдинов М.К. 1939 года рождения
2. Шидыков В.Ф. 1944 года рождения
3. Корнилов Н.В. 1965 года рождения