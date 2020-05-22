НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Число жертв пожара в больнице Татарстана увеличилось до трёх

Ранее сообщалось о двух жертвах происшествия.

61

Фото © ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Число жертв пожара в больнице Зеленодольска увеличилось до трёх. По информации Лайфа, у погибшего в реанимации мужчины были ожоги около 70% поверхности тела, спасти его не удалось.

По данным Лайфа, в палате, где произошёл пожар, находилось четыре человека. Сейчас рассматриваются две версии пожара: курение сигарет и замыкание проводки. Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье 219 часть 3 "Нарушение требования пожарной безопасности".

В распоряжении Лайфа оказался список погибших в трагедии:

1. Харетдинов М.К. 1939 года рождения

2. Шидыков В.Ф. 1944 года рождения

3. Корнилов Н.В. 1965 года рождения

Выбор редакции

Loading...