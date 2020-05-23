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Минздрав ускорит выход на рынок препарата против коронавируса

Достичь этого удастся за счёт постановления правительства от 3 апреля.

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Фото © Pixabay

Минздрав сократит сроки выхода на рынок препарата "Фавипиравир", который может быть эффективен в борьбе с коронавирусом. Сейчас он проходит клинические исследования, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе ведомства.

Пока лекарство не зарегистрировано, а получают его лишь те, кто принимает участие в клинических испытаниях.

В ведомстве пояснили, что общая продолжительность исследований составляет от шести до 12 месяцев. Однако значительно ускорить этот процесс будет возможно благодаря исследованиям и мониторингу безопасности препарата после его регистрации. Возможным это становится в соответствии с постановлением правительства от 3 апреля.

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