Минздрав ускорит выход на рынок препарата против коронавируса

Минздрав сократит сроки выхода на рынок препарата "Фавипиравир", который может быть эффективен в борьбе с коронавирусом. Сейчас он проходит клинические исследования, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе ведомства.

Пока лекарство не зарегистрировано, а получают его лишь те, кто принимает участие в клинических испытаниях.