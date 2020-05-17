Косачёв — об обвинениях России в дезинформации о CoViD-19: Информационная война по расписанию

Пандемия коронавируса в мире не является препятствием для европейских чиновников, чтобы продолжать вести с Россией "гибридную войну". Причём дезинформацию против РФ распространяют структуры, отвечающие за борьбу с недостоверными данными, заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

— Вирус вирусом, а информационная война по расписанию, — приводит слова парламентария РИА "Новости".

Косачёв отметил, что попытка усмотреть теорию заговора в распространении неких чужих теорий заговоров уже выглядит откровенно курьёзно, однако не стоит забывать, что спикер Еврокомиссии Питер Стано, который и высказал обвинения в адрес России, является представителем службы EastStratcom Task Forse, которая борется с дезинформацией. То есть у него есть вполне "шкурный" интерес, считает политик: Стано заинтересован, чтобы во время пандемии не забывали про "гибридную войну" с Россией и продолжали финансировать её инструменты, одним из которых является EastStratcom Task Forse.

Парламентарий подчеркнул, что именно этот спикер ЕС в начале апреля, когда звучали призывы отменить санкции в условиях пандемии коронавируса, заявил, что в Евросоюзе не видят проблем в сохранении антироссийских санкций. Кроме того, считает Косачёв, Стано тревожит и то, что в таких странах, как Италия и Испания, где сложилась особенно тяжёлая эпидемиологическая ситуация, RT входит в десятку главных источников, к которым обращаются за информацией.

— То есть люди начинают искать СМИ, альтернативные проверенным мейнстримным. А с точки зрения Брюсселя, мнения, альтернативные "единственно правильным" (то есть брюссельским), и есть "дезинформация", — заявил Косачёв.

Политик также отметил, что Стано не привёл ни одного подтверждения своим словам в виде конкретных примеров недостоверной информации со стороны России. По мнению Косачёва, в нашем "перевёрнутом мире" уже не должно удивлять то, что в роли главного распространителя недостоверных данных выступают структуры и политики, которые "объявляют себя борцами с дезинформацией, а по сути — с инакомыслием".