Бразилия обогнала Россию по числу выявленных случаев коронавируса

В Бразилии за прошедшие сутки медики зарегистрировали 20 803 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Минздрав страны.

Таким образом, общее количество подтверждённых случаев CoViD-19 в республике достигло 330 890. По этому показателю Бразилия опередила Россию, где выявлено 326 448 случаев инфицирования коронавирусом.

За день число летальных исходов в латиноамериканском государстве составило 1001. Всего скончалось от инфекции 21 048 пациентов.

Известно, что эпицентром распространения коронавируса в Бразилии является штат Сан-Паулу и его одноимённая столица. В этом регионе более 76 тысяч заразившихся и почти шесть тысяч умерших. Вторым регионом по числу инфицированных CoViD-19 является Сеара — около 35 тысяч заболевших. Замыкает тройку Рио-де-Жанейро — 33 589 случаев.