Разработчикам вакцины от коронавируса удалось разбогатеть на миллионы долларов. Правда, её самой ещё нет

Топ-менеджеры американской биотехнологической компании Moderna, которая ранее объявила, что она ближе всех к изобретению вакцины против коронавирусной инфекции, заработали десятки миллионов долларов на торговле собственными акциями. Об этом сообщает CNN.

Известно, что акции компании взлетели на 30% после заявления о скорых результатах разработки вакцины. По данным журналистов, больше всех удалось заработать финансовому директору Moderna, он стал богаче на 16,8 миллиона долларов.

CNN также добавляет, что вероятность того, что вакцина этой компании будет соответствовать ожиданиям, составляет 65%. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи отметил, что пока нет достаточного количества данных о создаваемом лекарстве, чтобы с уверенностью говорить об успехе вакцины.

Эксперты американского телеканала подчёркивают, что топ-менеджеры компании Moderna не делали ничего противозаконного, но они считают, что такие заработки в период сложной ситуации, связанной с коронавирусом, выглядят не совсем достойно.