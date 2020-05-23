В США могут провести ядерные испытания впервые за 28 лет

Американские чиновники из ведомств, курирующих вопросы национальной безопасности, в ходе одного из последних совещаний обсуждали перспективу возобновления ядерных испытаний, которые последний раз проводились в стране в далёком 1992 году. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Как заявил журналистам один из участников обсуждения, проведение "быстрых испытаний" могло бы не только дать напоминающий сигнал для Пекина и Москвы, что Вашингтон тоже обладает ядерным потенциалом, но и укрепить позиции США перед переговорами по договору о контроле над вооружениями, к подписанию которого американская администрация планирует склонить также и Поднебесную.

Отмечается, что в конечном итоге на обсуждении было принято решение прибегнуть к другим ответным приёмам и при этом избегать возобновления ядерных испытаний. Однако источники уточняют, что, хотя решение об испытаниях не было одобрено, подобные меры регулярно обсуждаются чиновниками.