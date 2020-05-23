Число погибших при крушении самолёта в Пакистане достигло 97 человек

Число погибших при крушении самолёта Airbus A320 Пакистанских международных авиалиний в районе города Карачи увеличилось до 97 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава провинции Синд, в которой произошла трагедия.

— Общее количество людей на борту — 99. Всего погибших — 97. Выживших — 2, — говорится в сообщении.

При этом не уточняется, были ли погибшие пассажирами с борта разбившего лайнера или в момент крушения находились на земле. К настоящему моменту удалось установить личности 19 человек. Процедура опознания осложняется тем, что тела сильно повреждены огнём. В министерстве объявили о создании банка ДНК-данных родственников умерших, который должен помочь специалистам идентифицировать трупы.