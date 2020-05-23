Число погибших при крушении самолёта в Пакистане достигло 97 человек

A passenger of another flight coming to #Karachi filmed #planecrash pic.twitter.com/fJE3d9NCbD— Muhammad Yousuf (@muhammadbySky) May 22, 2020
Число погибших при крушении самолёта Airbus A320 Пакистанских международных авиалиний в районе города Карачи увеличилось до 97 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава провинции Синд, в которой произошла трагедия.
— Общее количество людей на борту — 99. Всего погибших — 97. Выживших — 2, — говорится в сообщении.
При этом не уточняется, были ли погибшие пассажирами с борта разбившего лайнера или в момент крушения находились на земле. К настоящему моменту удалось установить личности 19 человек. Процедура опознания осложняется тем, что тела сильно повреждены огнём. В министерстве объявили о создании банка ДНК-данных родственников умерших, который должен помочь специалистам идентифицировать трупы.
Напомним, лайнер Airbus A320 выполнял рейс Лахор — Карачи и рухнул на жилые кварталы неподалёку от пункта назначения. Первоначально сообщалось, что на его борту находилось 107 человек, все погибли при падении. Потом оказалось, что людей на борту было меньше, а двое пассажиров смогли выжить.