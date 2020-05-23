Россияне рассказали, на что готовы пойти ради пляжного отдыха в этом году

Жители России готовы мириться с новыми правилами и ограничениями, связанными с пандемией коронавируса, на отдыхе, если их отпуск не получится дороже планируемого. Такие выводы можно сделать, исходя из опроса, который провела компания "Туту.ру", передаёт РИА "Новости".

Сообщается, что исследование называлось "На что вы готовы ради пляжного отдыха в этом году?", в нём приняли участие около двух тысяч респондентов. Опрос проходил на сайте сервиса и в группе "Туту.ру" во "ВКонтакте".

По результатам исследования, 50% опрошенных готовы пройти тест на коронавирус перед поездкой либо уже на курорте. Около 15% респондентов заявили о том, что после возвращения из отпуска готовы провести две недели в самоизоляции. Ещё 12% россиян не против находиться на пляжах в маске и перчатках, а также социально дистанцироваться от окружающих. А 16% опрошенных и вовсе готовы на любые ограничения, только чтобы вырваться на отдых.

При этом только 6% проголосовавших выбрали вариант "согласен заплатить за путёвку (авиабилет) больше, чем обычно".