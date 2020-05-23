В субботу жителей Москвы ожидает облачная погода с дождём

В Москве и области в субботу ожидается облачная погода, пройдёт небольшой дождь. Температура днём в столице поднимется до 8–10 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.

В ночь на воскресенье она опустится до плюс трёх градусов. Северный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью до 10 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.