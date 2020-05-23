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В субботу жителей Москвы ожидает облачная погода с дождём

Температура днём поднимется максимум до 10 градусов тепла.

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В Москве и области в субботу ожидается облачная погода, пройдёт небольшой дождь. Температура днём в столице поднимется до 8–10 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.

В ночь на воскресенье она опустится до плюс трёх градусов. Северный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью до 10 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.

В Подмосковье же температура будет колебаться в пределах 6–11 градусов тепла. Ночью столбики термометров могут опуститься до нуля градусов.

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