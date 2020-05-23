Трамп рассказал о "восторженных отзывах" своего средства против коронавируса

Президент США Дональд Трамп в интервью журналистке Шерил Аткинсон рассказал, что лекарство "Гидроксихлорохин" имеет "восторженные" отзывы, а также объяснил, почему начал его приём.

— Я настолько верю в него, что прошёл курс, потому что у двух людей из Белого дома анализы [на коронавирус] дали положительный результат, — рассказал американский лидер.

По его словам, он принимал лекарство на протяжении двух недель, потому что считал, что неплохо было бы пройти полный курс лечения.