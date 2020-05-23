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Трамп рассказал о "восторженных отзывах" своего средства против коронавируса

Он также признался, что уже прошёл весь курс.

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Фото © Flickr / Gage Skidmore

Президент США Дональд Трамп в интервью журналистке Шерил Аткинсон рассказал, что лекарство "Гидроксихлорохин" имеет "восторженные" отзывы, а также объяснил, почему начал его приём.

Я настолько верю в него, что прошёл курс, потому что у двух людей из Белого дома анализы [на коронавирус] дали положительный результат, — рассказал американский лидер.

По его словам, он принимал лекарство на протяжении двух недель, потому что считал, что неплохо было бы пройти полный курс лечения.

Если вы посмотрите, то о гидроксихлорохине потрясающие, восторженные отзывы, — добавил глава Белого дома.

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