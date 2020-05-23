В ВОЗ признали, что эпицентр распространения коронавируса переместился на другой континент

Эпицентр распространения коронавирусной инфекции в настоящий момент больше не находится в Европейском регионе, а переместился через океан в Южную Америку. Об этом в ходе брифинга заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Видеозапись мероприятия была опубликована в Сети.
— Южная Америка стала новым эпицентром заболевания. Мы видим, что количество случаев заболевания растёт во многих южноамериканских странах, — сказал он.
По словам Райана, наиболее острая ситуация на континенте сложилась в Бразилии, которая накануне вышла на второе место в мире по числу пациентов с подтверждённым диагнозом "коронавирусная инфекция". Ранее похожее мнение высказала глава подразделения "Врачей без границ" в Бразилии Ана де Лемос. По её словам, реальное количество заболевших может превышать официальное в пятнадцать раз.