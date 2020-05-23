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Тарзана пригласили на подработку в такси после его жалоб на финансы

Компания готова принять также и его супругу Наташу Королёву.

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Сергей Глушко. Фото © Instagram / tarzan___official

Известного российский артиста Сергея Глушко, популярного среди россиян как Тарзан, пригласили на подработку в такси из-за сложного финансового положения, на которое тот накануне пожаловался. Вместе с ним предложили сесть за баранку и его супруге Наташе Королёвой. Об этом написал в "Фейсбуке" представитель компании "Ситимобил" Георгий Лобушкин.

Мы с большим сочувствием отнеслись к артисту в непростой ситуации. Сегодня мы оперативно обсудили с нашими партнёрами эту ситуацию и решили помочь в ускоренном режиме подключить Сергея Глушко и Наташу Королёву к "Ситимобилу", — написал он.

По словам Лобушкина, в компании также готовы оказать содействие танцору для скорейшего прохождения всех необходимых процедур, чтобы тот мог как можно быстрее приступать к работе. Вплоть до предоставления помощи с оформлением автомобиля в лизинг. Он также отметил, что его организация не только помогает своим пассажирам безопасно перемещаться по городу, но и "создаёт рабочие места для всех, кому это необходимо".

Ранее композитор Юрий Лоза посоветовал обедневшему Тарзану устроиться медбратом.

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