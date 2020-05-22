Стриптизеры учат государство. Почему Тарзан против выплат врачам и пенсионерам

Тяжела и неказиста жизнь российского артиста. Столько сил прилагаешь к росту своей популярности – красуешься с голым торсом в бульварных изданиях, пьешь с нужными людьми, чешешь концерты по городам и весям, работаешь над тем, чтобы директор не обокрал тебя, прячешь потом заработанный нал от налоговой. Потом на эти крохи строишь себе виллу на Рублевке с бассейном, позируешь в купальнике на краю для бульварных изданий. Важно при этом кичиться своей избранностью и достатком. Потом обязательно надо затеять сторонний бизнес – ресторанчик, сеть бутиков, фитнесс центры – что угодно. И опять позируешь для бульварных изданий, но уже одетым, не подчеркивая зону бикини.

Между прочим, я безо всякого осуждения – вот такой здесь шоу бизнес – весь вокруг зоны бикини и с пафосным дизайном сортира. Это данность. Потому что зритель должен преклоняться и завидовать – вот ведь люди живут. Потому что звезды! И вообще – никто не хочет повторять судьбы классических советских звезд кино и театра, умерших в одиночестве и нищете. И мы, зрители не хотим, чтобы так было. Поэтому и радуемся готическому замку Аллы Пугачевой в селе с говорящим названием Грязь.

Но не веселы лица наших звезд. Вдруг оказалось, что вирус не дает косить серый кэш на корпоративчиках, сторонний бизнес накрылся маской и социальной дистанцией, фитнесс-центр – рассадник пандемии, и как-то репортеры из бульварных изданий вдруг забыли твой телефон. И начинается истерика.

Вот тут заслуженный артист больших и малых стрип-театров Сергей Глушко, он же Тарзан, возмутился условиями жизни артистов во время пандемии. Вернее, своими собственным условиями жизни. «…Единственный бизнес, которым он располагал до недавнего момента, — собственный фитнес-центр, закрылся. Некоторое время спортсмены могли посещать заведение, пока Глушко арендовал помещение в центре Москвы, но позже Тарзан принял решение о расторжении юридических отношений с собственниками недвижимости, и спортзал переехал к нему на дачу.» Ну мы рады, что у артиста есть дача, куда влезает спортзал, конечно, но все остальное как-то мало относится к пандемии, на наш взгляд. Скорей, похоже на урезание налогооблагаемой базы. Если вообще наши артисты помнят, что такое налоги. «Глушко подметил: коронавирус достаточно сильно ударил по семейному бюджету артистов. И он, и его супруга наглядно ощутили на себе дефицит средств». Ну, кто у нас супруга, мы тоже в курсе, и девушка она тоже не бедная.

Хотя зритель он же мягкосердечный, мы же готовы пожалеть Тарзана и его голосистую супругу и даже забудем, какую зависть и комплекс неполноценности он вызывал в каждом обычном мужчине, демонстрируя свои сексуальные мощности. Комплекс неполноценности пройдет, а сочувствие останется. И даже где-то мизерикордия.

Вот только ему надо было бы остановиться на констатации своей сегодняшней финансовой инсольвенции, не вдаваясь в анализ и предложения правительству. Это он зря. А ведь Тарзана несло: «Сергей задался вопросом: почему государство не помогает людям из сферы культуры, предпочитая делать упор на пенсионеров и врачей?».

Эээээ…Сереж, не нарывайся. Для начала не трогай врачей – если что, это им таскать твою окормленную и облизанную богатыми домохозяйками тушку на одеяле впятером. Если, скажем, Ковид-19 доберется до твоего бассейна. И вообще-то именно врачи сейчас, хотим мы того или нет – самая важная профессия. Которая, в отличие от профессии артистов никогда в этой стране не оплачивалась миллионами белой и черной зарплаты. И что сейчас пытается сделать государство – хоть как-то выровнять этот дикий и несправедливый перекос. И давай, будем честны друг с другом – на врача надо учиться лет восемь-двенадцать, а для того, чтобы размахивать пенисом со сцены – образование только вредит.