Раненный боевиками в Дагестане силовик находится в стабильно тяжёлом состоянии

Пострадавший боец Росгвардии, который получил ранения во время столкновения с боевиками в Дагестане, находится в стабильно тяжёлом состоянии, сообщает пресс-служба Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ.

— В ходе боестолкновения получил ранение 38-летний военнослужащий Росгвардии... Незамедлительно организована эвакуация раненого в медицинское учреждение, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь, проведено несколько операций. В настоящее время состояние росгвардейца оценивается как стабильно тяжёлое, — говорится в сообщении.

Боец служит в войсках правопорядка более 15 лет и неоднократно выполнял служебные боевые задачи, которые были сопряжены с риском для жизни. Командование приняло решения о представлении росгвардейца к награде.