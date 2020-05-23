Раненный боевиками в Дагестане силовик находится в стабильно тяжёлом состоянии

Пострадавший боец Росгвардии, который получил ранения во время столкновения с боевиками в Дагестане, находится в стабильно тяжёлом состоянии, сообщает пресс-служба Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ.
— В ходе боестолкновения получил ранение 38-летний военнослужащий Росгвардии... Незамедлительно организована эвакуация раненого в медицинское учреждение, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь, проведено несколько операций. В настоящее время состояние росгвардейца оценивается как стабильно тяжёлое, — говорится в сообщении.
Боец служит в войсках правопорядка более 15 лет и неоднократно выполнял служебные боевые задачи, которые были сопряжены с риском для жизни. Командование приняло решения о представлении росгвардейца к награде.
О том, что в Дагестане проходит спецоперация, Лайф сообщал ранее. Правоохранители установили местонахождение группировки, которая укрывалась в лесу с 16 мая, и оцепили квадрат. Позже военнослужащим удалось задержать преступников, которые оказали вооружённое сопротивление. Лайф публиковал видео с места событий.