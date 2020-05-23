Дальние противолодочные самолёты выполнили полёт над Тихим океаном — видео

Два дальних противолодочных самолёта Ту-142М3 морской авиации Тихоокеанского флота совершили сегодня плановый полёт над нейтральными водами Тихого океана. Отмечается, что суда преодолели маршрут протяжённостью 9000 километров за 12 часов.