Дальние противолодочные самолёты выполнили полёт над Тихим океаном — видео

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Два дальних противолодочных самолёта Ту-142М3 морской авиации Тихоокеанского флота совершили сегодня плановый полёт над нейтральными водами Тихого океана. Отмечается, что суда преодолели маршрут протяжённостью 9000 километров за 12 часов.
Пилоты отработали навыки воздушного движения над водной поверхностью. Полёт проводился в рамках программы боевой подготовки экипажей противолодочной авиации и выполнен в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
В конце апреля российские Ту-160 совершили полёт над Балтикой.