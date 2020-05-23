В числе погибших в авиакатастрофе в Пакистане оказалась топ-модель Зара Абид

Известная топ-модель Зара Абид находилась на борту самолёта Пакистанских международных авиалиний, рухнувшего на территорию густонаселённого района города Карачи. Об этом свидетельствует список пассажиров рейса, следовавшего из Лахора.
Информацию о том, что девушка была на момент трагедии на борту Airbus A320, подтвердили её родственники и друзья.
— Индустрия моды потеряла Зару Абид в авиакатастрофе сегодня, — написала дизайнер и креативный директор люксового бренда одежды Élan Хадиджа Шах в социальной сети "Твиттер". — Она была лучшим человеком, чем большинство людей, вместе взятых. У неё была прекрасная любящая душа.
По данным местных СМИ, брат модели выехал на место крушения самолёта, чтобы лично принять участие в поисках тела девушки.
Отметим, что по иронии судьбы в последнем посте в "Инстаграме" Абид показала своим 80 тысячам подписчиков снимок с фотосессии в самолёте и написала в публикации: "Летайте высоко, это хорошо".
Напомним, вчера днём в городе Карачи разбился самолёт Пакистанских авиалиний. Он выполнял внутренний рейс, на борту было 107 человек. Лайнер рухнул прямо на жилой район. При крушении выжили два человека.