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В числе погибших в авиакатастрофе в Пакистане оказалась топ-модель Зара Абид

Местные СМИ сообщают, что сейчас тело девушки на месте крушения ищет её брат.

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Фото © Instagram / zaraabidofficial

Известная топ-модель Зара Абид находилась на борту самолёта Пакистанских международных авиалиний, рухнувшего на территорию густонаселённого района города Карачи. Об этом свидетельствует список пассажиров рейса, следовавшего из Лахора.

Информацию о том, что девушка была на момент трагедии на борту Airbus A320, подтвердили её родственники и друзья.

Индустрия моды потеряла Зару Абид в авиакатастрофе сегодня, — написала дизайнер и креативный директор люксового бренда одежды Élan Хадиджа Шах в социальной сети "Твиттер". — Она была лучшим человеком, чем большинство людей, вместе взятых. У неё была прекрасная любящая душа.

По данным местных СМИ, брат модели выехал на место крушения самолёта, чтобы лично принять участие в поисках тела девушки.

Отметим, что по иронии судьбы в последнем посте в "Инстаграме" Абид показала своим 80 тысячам подписчиков снимок с фотосессии в самолёте и написала в публикации: "Летайте высоко, это хорошо".

Напомним, вчера днём в городе Карачи разбился самолёт Пакистанских авиалиний. Он выполнял внутренний рейс, на борту было 107 человек. Лайнер рухнул прямо на жилой район. При крушении выжили два человека.

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