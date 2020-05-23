В Росздравнадзоре рассказали о проверке аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах

В Росздравнадзоре рассказали, что проверка аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга ещё продолжается. Об этом сообщает РИА "Новости".
— Росздравнадзор ещё продолжает проверку, в том числе и технические испытания, ИВЛ "Авента-М". Поэтому делать какие-либо выводы ещё преждевременно, — говорится в сообщении.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в аппаратах ИВЛ после пожаров в больницах Москвы и Петербурга не выявили сбоев.
Напомним, 9 мая на севере Москвы в городской клинической больнице № 50, где лечат в том числе пациентов с CoViD-19, произошло возгорание. Более 200 человек спасатели эвакуировали из здания, один пациент умер. Лайф публиковал видео с места происшествия. А через три дня ещё один пожар произошёл в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Погибло шесть человек.