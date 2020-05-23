В Росздравнадзоре рассказали о проверке аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах

В Росздравнадзоре рассказали, что проверка аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга ещё продолжается. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Росздравнадзор ещё продолжает проверку, в том числе и технические испытания, ИВЛ "Авента-М". Поэтому делать какие-либо выводы ещё преждевременно, — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в аппаратах ИВЛ после пожаров в больницах Москвы и Петербурга не выявили сбоев.