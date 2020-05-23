Греция привлечёт туристов сниженными ценами

Власти Греции планируют привлечь в грядущем курортном сезоне иностранных туристов с помощью сниженных цен. Об этом сообщает The Sun.

Правительство страны Балканского полуострова приняло решение сделать скидки на многие товары и услуги, популярные у отдыхающих. Таким образом, считают в Афинах, это стимулирует не только внешний туризм, но и внутренний.

В частности, снижение цен ожидается на внутренние перелёты между островами, переправы на паромах, автобусные рейсы и развлечения: экскурсии, морские прогулки и кинотеатры под открытым небом. Также отдыхающим будут доступны скидки в местах туристического общепита и в кофейнях. Это обусловлено тем, что власти уменьшили ставку налога для таких заведений с 24 до 13 процентов.

— Туристический сезон начнётся 15 июня, именно тогда отели и гостиницы смогут распахнуть свои двери. А с 1 июля страна будет постепенно принимать прямые международные рейсы и, соответственно, иностранных отдыхающих, — сообщил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис в обращении к согражданам.

Местные СМИ со ссылкой на источник в правительстве заявили, что первыми, кто сможет прилететь в Грецию, будут туристы из Австралии, Кипра, Израиля, Китая, Японии, Дании, Австрии и соседних балканских государств.

Афинское правительство также исключило возможность прохождения карантина туристами в стране. Вместо этого премьер-министр заявил, что путешественники пройдут "пробное тестирование" на коронавирусную инфекцию по прилёте.