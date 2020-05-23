В Подмосковье пресекли деятельность нарколаборатории, оборудованной в гараже

В Московской области правоохранители пресекли деятельность нарколаборатории, задержаны пятеро подозреваемых. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— По версии оперативников, злоумышленники оборудовали подпольную нарколабораторию в гараже, расположенном в Одинцовском районе. Обладая достаточными знаниями в области химического синтеза, они наладили весь цикл производства. По предварительным данным, сбыт вещества обеспечивался бесконтактным способом, — говорится в сообщении.

Во время обысков у подозреваемых изъяли лабораторное оборудование, средства индивидуальной защиты, более 50 литров химических реактивов и около десяти килограммов синтетических наркотиков. Также у них нашли десять патронов калибра 7,62 мм.

Возбуждены уголовные дела. Четверо фигурантов заключены под стражу, ещё один — под подпиской о невыезде.