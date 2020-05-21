Охотники за бесплатной едой. Как живут фриганы, не брезгующие продуктами с помоек

Граждане, оставшиеся без работы из-за пандемии коронавируса, берут еду с помоек. Они ищут продукты возле супермаркетов или новых жилищных комплексов, а потом делятся находками в соцсетях.

Пандемия коронавируса оставила без работы тысячи людей. В соцсетях они жалуются на нехватку денег, отсутствие продуктов и ищут помощи. Финансовой, продуктовой и моральной.

Движение фриганов существует очень давно. Его приверженцы выступают за экологичность потребления, отрицают жадность и расточительность, минимизируют траты и не брезгуют брать еду из мусорных баков. Но если до пандемии фриганами становились из-за философских взглядов даже те, кто много работал и мог купить себе продукты, то сегодня фриганами становятся из-за острой нужды.

В соцсетях создано несколько десятков групп, в которых люди рассказывают о своих потребностях, находках и реже — о точках, где можно найти еду. Как рассказал Лайфу фриган со стажем Владимир из Челябинска, сейчас говорить о местах, где есть съедобные продукты, слишком рискованно. До кризиса и пандемии фриганов было меньше, поэтому в "золотниках" всегда можно было что-нибудь найти. Теперь количество желающих увеличилось, а вот количество мест — нет.

Где искать еду?

Основные места, где можно найти продукты, — мусорные баки возле крупных супермаркетов. По окончании рабочего дня магазины оставляют в них еду, у которой вышел срок годности (или срок истекает совсем скоро), там же есть продукты-неликвиды — те, у которых испорчена упаковка, продать их уже невозможно.

Фото © VK / СФРИГАНИЛИ

Некоторые фриганы уверены, что выброшенные продукты не просрочены, а вполне пригодны к употреблению, поскольку супермаркеты ставят дату "с запасом", чтобы её можно было "перебить", если крупная партия не продалась. Но, как отмечает кассир одного из магазинов "Дикси" Виктория, это не так. Срок годности устанавливает производитель, а не торговая сеть, да и магазины не готовы рисковать репутацией, продавая целые партии просрочки.

Можно ли есть эту еду?

Всё индивидуально. Гастроэнтерологи говорят, что желудочно-кишечный тракт здорового человека способен переварить вчерашние продукты без последствий. Но риск отравления всё-таки есть у всех. Людям с проблемами ЖКТ, гастритом или язвой экспериментировать точно не нужно.

Некоторые фриганы выставляют свою "добычу" в соцсетях, надеясь таким образом "расколоть" общество потребления и донести до людей, что продукты все хорошие, нужно только избавиться от стереотипов.

— Я неоднократно приносил продукты из мусорных баков возле нашего дома. Готовил из них салаты или горячие блюда, угощал друзей. Они не знали, откуда продукты, поэтому ели и нахваливали мою готовку. Правда, потом кто-то из знакомых увидел меня возле помойки, был скандал, — рассказал Лайфу житель новостройки в Мытищах Валерий.

Кстати, некоторые фриганы вообще не готовят, а берут готовые салаты или котлеты возле супермаркетов, где продают еду навынос. Например, 20-летняя студентка Юлия призналась Лайфу, что денег на продукты у неё нет уже давно, а еда из помоек находится всегда.

— Раньше можно было ещё возле ресторанов и кафе найти продукты в конце дня. Сейчас с этим сложно, но возле фастфудных сетей, где есть кассы для автомобилей и парковки, можно что-нибудь отыскать, — отмечает Юля.

Диетолог Екатерина Захарова убеждена, что составить здоровое меню из просроченных продуктов невозможно. Еда низкого качества негативно скажется и на ЖКТ, и на метаболизме, и на сердце, и на иммунитете.