В Москве кассирша решила сэкономить в период пандемии и имитировать продажу продуктов своей сестре — видео

Видео © LIFE

Жительница Москвы Айгерим Арипжанова работала в одном из столичных магазинов сети "Дикси" около года, когда началась пандемия коронавирусной инфекции. Как стало известно Лайфу, если Айгерим должность не потеряла, то её сестра Эльза лишилась работы и осталась без средств к существованию.

Находчивая родственница предложила Айгерим пойти на аферу: имитировать то, что она пробивает все продукты, а на деле лишь выставлять счёт за один недорогой товар. Расплачиваться за него сестра собиралась с помощью банковской карточки.

Первый раз Эльза пришла в "Дикси" 23 марта и набрала товаров на 3900 рублей. Девушка сделала вид, что не знает родную сестру, работающую за кассой. Айгерим в свою очередь притворилась, что пробивает продукты по штрихкоду. В итоге вместо полной суммы Эльза оплатила лишь чек на 50 рублей.

Второй раз Эльза пришла в супермаркет 26 марта. Однако тогда она купила не только продукты, но и кастрюли. По той же схеме она с сестрой пробила продукты на 40 рублей, когда общий чек должен был составить 2800 рублей. Третий и последний раз безработная девушка наведалась за бесплатными товарами в "Дикси" 6 мая. Тогда она приобрела тарелки, сковородку, набор продуктов и заплатила 40 рублей вместо 4700.

В 20-х числах мая директор магазина провёл ревизию и выявил недостачу в кассе на сумму более 11 тысяч рублей. Сотрудники безопасности отсмотрели записи камер наблюдения и обнаружили, что их кассирша 6 мая не пробила продукты. Впоследствии они нашли ещё два предыдущих случая.

Айгерим сразу же во всём созналась начальству. Она пояснила, что в их семье не было денег, чтобы покупать еду, поэтому они пошли на воровство. Уже в пятницу, 21 мая, к её сестре Эльзе пришли правоохранители. В ходе обыска полицейские обнаружили пропавшие кастрюли и тарелки.