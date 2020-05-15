В краже драгоценностей из сгоревшей квартиры в центре Москвы подозревают дворников

Видео предоставлено Лайфу

В Москве в краже драгоценностей на сумму 100 тысяч рублей в доме на Фрунзенской набережной подозревают дворников, которые помогали расчищать квартиры после пожара.

Как стало известно Лайфу, дверь в помещение взломали сотрудники МЧС, чтобы тушить огонь на нижних этажах. После ликвидации пожара жителей не пускали домой до восьми вечера, так как спасатели расчищали последствия, в чём им помогали дворники. Вернувшись в квартиру, одна из жительниц обнаружила, что у неё пропали золотые и жемчужные украшения, которые лежали в шкатулке в глубине комода.

Начальник пожарных, узнав о пропаже, предложил построить весь состав для проверки, однако хозяйка отказалась, посчитав, что в краже стоит винить дворников.

Фото предоставлено Лайфу 1 / 2

Стоит отметить, что драгоценности, которые лежали в обычной картонной коробке, остались в сохранности. Воры, вероятно, решили, что всё ценное находится в шкатулке. Сейчас полиция разыскивает злоумышленников.