Губернатор Калининградской области оценил назначение "в прямом эфире" на совещании Путина: Хорошее начало!

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал в беседе с Лайфом недавнее решение президента России Владимира Путина: во время онлайн-совещания глава государства заявил, что врио начальника военно-морского академического госпиталя Ивана Калёнова, занимающего эту должность всего неделю, пора повысить.

По словам Алиханова, Иван Владимирович выглядел очень счастливым во время назначения. Все присутствовавшие душевно его поздравили, и наблюдать за повышением в прямом эфире "было интересно", однако сейчас очень важно дальше налаживать работу госпиталя.

— В плане работы этого центра: там всё готово и хорошо, но госпиталь большой, обслуживает достаточное количество населения, там есть и другие отделения, которым тоже нужно уделять внимание, — подчеркнул он.

Таким образом, пояснил глава Калининградской области, у Ивана Калёнова будет достаточно работы и во время пандемии коронавирусной инфекции, и после её окончания, поскольку на базе многофункционального центра "можно будет развернуть и другие отделения".

— Пожелаю ему удачи, начало хорошее! — заключил Алиханов.

Напомним, сегодня состоялось совещание президента России Владимира Путина по вопросам открытия центров борьбы с CoViD-19, в ходе которого российский лидер вновь раскритиковал чиновников за проблемы с выплатами медикам, борющимся с коронавирусом.