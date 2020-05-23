СМИ: ФК "Барселона" обозначил шесть игроков с неприкосновенным статусом

Футбольный клуб "Барселона" выделил шесть спортсменов, которые точно не покинут команду в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает издание Marca.

Отмечается, что неприкосновенный статус получили вратарь Макр-Андре тер Штеген, защитник Жерар Пике, полузащитник Френки де Йонг, нападающие Лионель Месси, Антуан Гризманн и Ансу Фати. Предложения по всем остальным игрокам испанский клуб готов рассмотреть. При этом, по информации издания, вероятнее всего, команду покинут полузащитники Иван Ракитич и Артуро Видаль, вратарь Нето и ряд молодых игроков.

Как сообщает Marca, "Барселона" нацелена и на покупку игроков, а приоритетными целями являются полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич и нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес.