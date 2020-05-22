Фанаты "Локо" устроили настоящий ад из-за увольнения Сёмина. Спартаковцы могут только позавидовать

Неделю назад на совете директоров футбольного клуба "Локомотив" было принято решение не продлевать заканчивающийся 31 мая контракт с главным тренером Юрием Сёминым. Это вызвало негодование фанатов, что было очевидно. Руководство клуба поступило откровенно некрасиво по отношению к легенде клуба, и болельщики не могут с этим смириться.

На сайте объединённых болельщиков "Локомотива" даже опубликовали заявление.

— Мы считаем произошедшее одним из самых мерзких и необоснованных решений в истории "Локомотива". Это решение против логики, против "Локомотива", его традиций и истории. В связи с этим мы заявляем, что дальнейшее взаимодействие и любая совместная работа с так называемым советом директоров и менеджментом клуба более невозможны, — говорится в заявлении фанатов.



— Вы очернили доброе имя "Локомотива". Вы замарали наши традиции и предали надежды болельщиков! Вы растоптали всё то чистое и искреннее, за что боролись и во что верили тысячи красно-зелёных! Вы оскорбили нашу живую легенду. Вы наплевали на принципы и совесть. Мы требуем вашей отставки, — заявляют фанаты.

Однако болельщики выступили не только словом, но и делом. Так, около стадиона появились граффити с надписью "Только Сёмин".

Позже даже опубликовали видео, как фанаты рисовали это.

Московские болельщики вышли с одиночными пикетами к стадиону.

Фанаты задаются вопросом, какую задачу не выполнил Юрий Палыч, с которым "Локо" выиграл четыре трофея за последние четыре года.

Кто-то пикет устроил у себя дома. В условиях самоизоляции это самый подходящий вариант.

Но не все были настолько сдержанны. Неизвестные пошли на крайние меры, просто "похоронив" генерального директора клуба Василия Кикнадзе и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова у стадиона.

К своеобразной акции присоединились и жители других городов. Так, в Липецке были опубликованы листовки с призывом к отставке Кикнадзе и Мещерякова.