Челябинская область перешла к первому этапу ослабления коронавирусных мер

В Челябинской области сегодня, 24 мая, приступили к поэтапной отмене ограничительных мер, введённых в связи с пандемией коронавируса. Об этом объявил руководитель региона Алексей Текслер.

— Принял решение о переходе к первому этапу снятия ограничений! Больше двух месяцев у нас ушло на стабилизацию ситуации. Эти усилия, усилия каждого из нас, не должны быть напрасными... Нам всем нужно быть максимально ответственными. Тогда будем думать о переходе на следующий этап снятия ограничений, — цитирует губернатора портал Ura.ru.

Текслер уточнил, что первыми возобновят работу предприятия сферы услуг и торговли непродовольственными товарами площадью до 400 квадратных метров. Также в регионе разрешаются занятия спортом на открытом воздухе и прогулки на улице при соблюдении социальной дистанции.

Губернатор добавил, что жители Челябинской области всё ещё обязаны носить медицинские маски при нахождении в общественных местах и соблюдать дистанцию.