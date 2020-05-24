За сутки коронавирус выявили у 8599 россиян

За прошедшие сутки в России CoViD-19 подтвердился у 8599 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по контролю за эпидемиологической ситуацией.

— За последние сутки в России выявлено 8599 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 3777 случаев (43,9%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, — говорится в сообщении штаба.

Данные: Оперативный штаб

По-прежнему на первом месте по количеству положительных тестов находится Москва (2516). В первой пятёрке по количеству новых выявленных случаев также Подмосковье (862), Санкт-Петербург (364), Нижегородская (221) и Ростовская области (152).

Выздоровело 5363 человека, их общее количество увеличилось до 113 299. За сутки зафиксировано 153 летальных случая. Общее количество жертв — 3541 человек.