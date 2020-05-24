Сердечники под угрозой. Какие проблемы со здоровьем "привлекают" коронавирус

Из-за коронавируса страдает дыхательная система, особенно лёгкие. Но кроме того, как доказывают эксперты Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова, вирус поражает и сердечно-сосудистую систему. Главная мышца человеческого организма находится под угрозой, повышается риск инфарктов и развития хронических заболеваний.

Сегодняшняя информационная повестка повысила осведомлённость миллионов людей об их здоровье и взаимосвязи различных систем организма между собой. Учёные выясняют, на какие органы может повлиять новый вирус и кого он поражает сильнее всего.

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— Как только началась пандемия, сразу стало понятно, что влияние на состояние заболевших оказывают сопутствующие патологии. И ведущее место среди них занимают сердечно-сосудистые заболевания. Артериальная гипертония и диабет являются самыми частыми сопутствующими заболеваниями у пациентов с коронавирусной инфекцией, — рассказала заведующая кафедрой кардиологии НМИЦ им. Алмазова Светлана Виллевальде.

У сердечников вероятность заразиться выше?

Таких доказательств у кардиологов пока нет. Но пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями имеют больший риск тяжёлого протекания болезни и неблагоприятных исходов. Согласно исследованиям Европейского бюро ВОЗ, 95% всех умерших пациентов с коронавирусом имели хотя бы одно сопутствующее заболевание, а у 65% было диагностировано сердечно-сосудистое заболевание.

— Любое инфекционное заболевание, в том числе грипп, способно увеличить декомпенсацию хронических заболеваний и способствовать обострениям. Новый вирус для попадания в клетку использует фермент, который обнаружен исследователями в разных органах и тканях, в том числе в сердце и сосудах. Таким образом, коронавирус создаёт многоорганное поражение и повышает риск неблагоприятных исходов, — добавила профессор Виллевальде.

Если до пандемии сердце было здорово, это не гарантия

Важно отметить, что не только пациенты с уже диагностированными сердечно-сосудистыми заболеваниями подвержены риску более тяжёлого протекания коронавирусной инфекции. В группе риска находятся люди с ожирением, сахарным диабетом, гиподинамией. Ведь коронавирус усугубляет все проблемы, которые есть в организме.

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Существуют ли меры борьбы с коронавирусом для сердечников?

И те, у кого есть проблемы с сердцем, и те, у кого их нет, должны соблюдать все меры предосторожности: чаще мыть руки, в общественных местах носить маски и перчатки, пользоваться санитайзерами и по возможности оставаться дома.

Но сердечникам необходимо соблюдать все указания врача, которые были им даны. Если доктор прописал какие-то лекарства, их нужно принимать и ни в коем случае не нарушать это правило.

— У нас нет доказательств того, что препараты против сердечно-сосудистых заболеваний связаны с риском заражения или тяжёлым течением коронавирусной инфекции, — отметила Светлана Виллевальде.

Сегодня страх заразиться коронавирусом у некоторых людей слишком высок, поэтому они отказываются обращаться в скорую помощь или в стационарные отделения. Кардиологи предупреждают: так делать нельзя. Если вы почувствовали недомогание, одышку, учащённое сердцебиение или сильную боль в груди, вызывайте врача. В этих условиях каждая минута на счету.

В качестве одной из виртуальных и игровых мер профилактики проект "Пульс жизни" предлагает простой тест на определение возраста вашего сердца. На сайте проекта нужно указать возраст, рост и вес, место проживания, а также ответить на несколько простых вопросов о своём здоровье. Затем система сообщит, каков возраст вашего сердца. По словам представителей проекта "Пульс жизни", многих людей эти цифры мотивируют: когда 30-летний человек видит, что его сердце находится в состоянии 50-летнего, становится как-то не по себе, сразу хочется пробежаться, отказаться от жирного и даже бросить курить.

— Никакие профилактические меры сейчас нельзя откладывать на потом. И если у вас есть проблемы со здоровьем, их нужно решать незамедлительно, даже в условиях загруженной системы здравоохранения, потому что этого "потом" может и не быть, — добавила профессор Виллевальде.