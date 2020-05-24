Примерочные могут исчезнуть из магазинов одежды из-за коронавируса

Покупка одежды в офлайн-магазинах в ближайшее время претерпит значительные изменения из-за санитарных требований, а в обозримом будущем и вовсе может кануть в Лету, как и необходимость примерять вещи перед покупкой. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на опрошенных экспертов.

— В ретейле разрабатываются варианты технологий, обеспечивающих примерку, выбор фасона и другие процедуры, сопровождающие покупку одежды, на удалёнке, — рассказал журналистам президент Российского союза предпринимателей текстильной и лёгкой промышленности (Союзлегпром) Андрей Разбродин.

В свою очередь, дизайнер и предприниматель Дмитрий Шишкин уверен, что продажи не онлайн в скором времени сойдут на нет, и не только потому, что содержание магазинов обходится их владельцам очень дорого. Им в этом помогут новые санитарно-защитные нормативы. Хотя последние пока никак не регулируют вопрос, например, примерки одежды.

— Все делают ставки на онлайн-продажи, вкладывают большие деньги в новый софт. Речь идёт о создании цифрового профиля потребителя, когда будет возможность заносить мерки, полученные с помощью 3D-сканера, в личный кабинет, — рассказал он.

По его словам, подобные технологии разрабатывались и раньше, однако тогда это было связано с большим количеством возвратов. Предполагалось, что цифровой профиль позволит покупателю подобрать более подходящий товар. Однако в условиях пандемии возможности онлайн-примерок оказались нужны более широкому кругу продавцов. По прогнозам Шишкина, уже к осени эти сервисы улучшатся, а к концу года приобретут массовость.