Турецкие туроператоры сообщили, когда ожидают туристов из России

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с коронавирусом, Турция ожидает приезда российских туристов только в конце июля или в августе. Об этом рассказал глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкайя, передаёт РИА "Новости".

— Сколько в этом году к нам приедет туристов из России, сейчас сказать сложно. Хотя мы ожидаем наплыв иностранных туристов с августа и особенно в сентябре и октябре, я не ожидаю много туристов из России в июле, потому что там эпидемиологическая обстановка пока неблагоприятная, они смогут приехать, возможно, позднее, чем другие иностранные туристы, — отметил он.

По словам представителя Ассоциации туроператоров, в Турции считают, что первыми туристами в этом сезоне будут граждане Китая, Японии, Южной Кореи, арабских стран, Ирана.

— Затем начнётся турпоток из стран Европы. Затем, думаю, откроется Россия — может, в конце июля или августе, — добавил Фируз Баглыкайя.