Расследование взрыва в здании ФСБ в Архангельске прекращено из-за смерти подозреваемого

Следователями ФСБ было прекращено расследование уголовного дела в отношении подростка, который подорвал взрывное устройство в здании управления ведомства в городе Архангельске. Причиной стали нереабилитирующие основания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
— Следователи получили результаты по ранее назначенным экспертизам, допросили свидетелей, после чего было вынесено постановление о прекращении этого дела в связи со смертью подозреваемого по нереабилитирующим основаниям, — приводит агентство его слова.
Это означает, что все процессуальные действия по делу прекращаются, а имеющиеся материалы не будут передаваться в суд. Несмотря на это, обвинение не считается снятым. Исключение составляют случаи, когда имеются обстоятельства, требующие защиты честного имени умершего, в этом случае родственники могут настоять на судебном слушании.
Напомним, 31 октября 2018 года на входе в здание РУФСБ РФ по Архангельской области произошёл взрыв, в результате которого погиб один человек и было ранено трое сотрудников ведомства. Было установлено, что взрыв устроил подросток, который сам же и стал его жертвой. Следователи выяснили, что он действовал без сообщников, однако где он мог раздобыть взрывчатку и как собрал бомбу — неизвестно.