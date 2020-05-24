Расследование взрыва в здании ФСБ в Архангельске прекращено из-за смерти подозреваемого

Следователями ФСБ было прекращено расследование уголовного дела в отношении подростка, который подорвал взрывное устройство в здании управления ведомства в городе Архангельске. Причиной стали нереабилитирующие основания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Следователи получили результаты по ранее назначенным экспертизам, допросили свидетелей, после чего было вынесено постановление о прекращении этого дела в связи со смертью подозреваемого по нереабилитирующим основаниям, — приводит агентство его слова.

Это означает, что все процессуальные действия по делу прекращаются, а имеющиеся материалы не будут передаваться в суд. Несмотря на это, обвинение не считается снятым. Исключение составляют случаи, когда имеются обстоятельства, требующие защиты честного имени умершего, в этом случае родственники могут настоять на судебном слушании.