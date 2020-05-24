Украинский депутат считает Саакашвили проводником "политики внешнего управления"

С момента ухода Петра Порошенко с поста президента Украины в стране произошли значительные, но только визуальные изменения. Сейчас он уже не является главой государства, вместо него политику "внешнего управления" продолжает Владимир Зеленский. Одним "проводником" этого начинания является Михаил Саакашвили, уверен председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

— Председатель исполнительного комитета по реформам на Украине — это придуманная должность, которая не имеет влияния на правительство, на президента, на те ведомства и государственные комитеты, которые должны реализовывать реформы, или влияния на ту же Верховную раду. Это очередной проводник политики внешнего управления, — заявил Медведчук в эфире телеканала RTVI.

Депутат указывает на то, что Саакашвили не новичок в украинской политике, однако за годы своей деятельности не проявил себя человеком, который мог бы принести пользу стране. По его словам, уже сейчас становится очевидным, что даже на новом, "искусственно созданном" посту ничего не изменится.

Медведчук также отмечает, что не совсем понятно, сможет ли Саакашвили в принципе работать под руководством Зеленского. По мнению парламентария, основная сложность заключается не в том, что грузинскому перебежчику придётся работать при другой власти, а в том, какие задачи он вообще способен выполнять.