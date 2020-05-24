Ким Чен Ын появился на публике впервые за три недели и сразу же обсудил ядерное сдерживание

Опубликованы были и подписанные им 23 мая приказы.

Как минимум дважды за последние месяцы северокорейский лидер Ким Чен Ын пропадал из поля зрения, что привлекало усиленное внимание американских СМИ, однако, как и в прошлый раз, председатель Трудовой партии Кореи вернулся и показал, что с ним всё в порядке и он жив-здоров.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в воскресенье опубликовало материал о заседании под председательством главы государства, в котором приведены не только фотографии Ким Чен Ына, но и данные о приказах, которые он подписал. Отмечается, что подписанные им документы были опубликованы накануне, 23 мая.

В публикации также указано, что в ходе встречи руководству партии была предложена новая политика усиления мер по ядерному сдерживанию. Одним из главных факторов её реализации было названо условие применения ядерного потенциала только "в случае крайней необходимости".