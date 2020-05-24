Ким Чен Ын появился на публике впервые за три недели и сразу же обсудил ядерное сдерживание
Опубликованы были и подписанные им 23 мая приказы.
Как минимум дважды за последние месяцы северокорейский лидер Ким Чен Ын пропадал из поля зрения, что привлекало усиленное внимание американских СМИ, однако, как и в прошлый раз, председатель Трудовой партии Кореи вернулся и показал, что с ним всё в порядке и он жив-здоров.
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в воскресенье опубликовало материал о заседании под председательством главы государства, в котором приведены не только фотографии Ким Чен Ына, но и данные о приказах, которые он подписал. Отмечается, что подписанные им документы были опубликованы накануне, 23 мая.
В публикации также указано, что в ходе встречи руководству партии была предложена новая политика усиления мер по ядерному сдерживанию. Одним из главных факторов её реализации было названо условие применения ядерного потенциала только "в случае крайней необходимости".
Ранее Лайф сообщал, что разведка Южной Кореи назвала возможную причину отсутствия Ким Чен Ына.
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