Захарова жёстко выразилась о позиции США по Договору по открытому небу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США вообще не собирались обсуждать с РФ те претензии, которые у них есть относительно Договора по открытому небу. Об этом она рассказала в эфире программы "Своя правда" на телеканале НТВ.

По её словам, власти Соединённых Штатов примерно каждые полгода придумывали новые объяснения, чтобы подготовить общественное мнение к их действиям.

— Они говорили, что у них много претензий к России. Каждый раз это были новые претензии, которые они ничем не могли подтвердить. И, самое главное, в рамках имеющегося механизма не собирались даже с нами обсуждать, — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее американский президент Дональд Трамп объявил о том, что США покидают Договор по открытому небу из-за того, что Россия якобы его не соблюдает. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты выйдут из ДОНа через шесть месяцев, однако они готовы пересмотреть своё решение, если РФ "вернётся к соблюдению" договора.