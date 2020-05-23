Учёные выяснили, когда весь мир победит коронавирус

Пандемия коронавируса завершится во всём мире уже к декабрю текущего года, однако в некоторых странах это произойдёт немного раньше. К такому выводу пришли исследователи Сингапурского университета технологии и дизайна, анализируя математическую модель распространения инфекции.
Согласно их данным, например, в США вспышка коронавирусной инфекции сойдёт на нет уже к 20-м числам сентября, а в Великобритании этот момент может наступить ещё раньше — в конце августа. Однако учёные предупреждают, что приведённые ими данные могут быть не очень точными, поскольку ситуация постоянно меняется.
— Читатели должны принимать любые прогнозы с осторожностью. Чрезмерный оптимизм, основанный на некоторых предсказаниях, опасен, потому что может ослабить профилактические меры и самодисциплину, что приведёт к росту заболеваемости, — говорится в публикации.
Ранее из-за чрезмерного оптимизма учёным уже пришлось даже отказаться от всех своих ранее сделанных прогнозов, поскольку оказалось, что определённая сегодня дата окончания пандемии уже на следующий день оказывалась недостоверной.
В частности, 27 апреля они предсказывали победу над коронавирусом в России уже к 20-м числам июля, а спустя сутки эта дата сдвинулась практически на месяц вперёд. Затем днём окончания эпидемии исследователи сочли 7 августа, позже изменив его на 4 августа, а после этого — на 8-е число.