Учёные выяснили, когда весь мир победит коронавирус

Пандемия коронавируса завершится во всём мире уже к декабрю текущего года, однако в некоторых странах это произойдёт немного раньше. К такому выводу пришли исследователи Сингапурского университета технологии и дизайна, анализируя математическую модель распространения инфекции.

Согласно их данным, например, в США вспышка коронавирусной инфекции сойдёт на нет уже к 20-м числам сентября, а в Великобритании этот момент может наступить ещё раньше — в конце августа. Однако учёные предупреждают, что приведённые ими данные могут быть не очень точными, поскольку ситуация постоянно меняется.

— Читатели должны принимать любые прогнозы с осторожностью. Чрезмерный оптимизм, основанный на некоторых предсказаниях, опасен, потому что может ослабить профилактические меры и самодисциплину, что приведёт к росту заболеваемости, — говорится в публикации.

Ранее из-за чрезмерного оптимизма учёным уже пришлось даже отказаться от всех своих ранее сделанных прогнозов, поскольку оказалось, что определённая сегодня дата окончания пандемии уже на следующий день оказывалась недостоверной.