Новосибирцы устроили уличную вечеринку, несмотря на самоизоляцию — видео

Видео © Instagram / laolyaa, Twitter / HiRUalien

Режим самоизоляции по-прежнему действует в Новосибирске, однако местным жителям не очень нравится его соблюдать, поэтому они устроили массовую вечеринку на улице в центре города. Видеозаписи с мероприятия активно выкладывали в Сеть его участники, отмечая друг друга хештегом #Самоизоляция.

Как видно в роликах, тусовка проходит на тротуаре, который также является и танцполом, а вместо сцены и диджея громкая музыка раздаётся из автомобилей с мощными акустическими системами. При этом участников не особо волнуют меры самоизоляции, ведь они даже не надели маски.

Как передаёт местный портал НГС, случившееся вызывает возмущение местных рестораторов, чьи заведения по-прежнему закрыты из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Один из них опубликовал видеозапись у себя в соцсетях и попросил главу региона и Роспотребнадзора разобраться.