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Число заболевших коронавирусом в мире превысило пять миллионов

На первом месте по числу инфицированных остаются США.

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Фото © Pixabay

За минувшие сутки на планете выявлено почти сто тысяч новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщают представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По их данным, за день зарегистрировано 109 536 пациентов с CoViD-19, скончалось 5663 инфицированных. Таким образом, общее число зафиксированных случаев заражения данным вирусом составляет 5 103 006 человек, количество летальных исходов — 333 401.

Как сообщает ВОЗ, за всё время пандемии большинство случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Северной и Южной Америке — 2 282 488. В Европе выявлено 1 987 657 человек с CoViD-19. Третье место в этом списке занимают страны Восточного Средиземноморья, там заболело 402 919 человек.

По-прежнему больше всего заразившихся коронавирусом выявлено в США — 1 547 973 человека. В десятке также Россия (335 882), Бразилия (310 087), Великобритания (254 199), Испания (234 824), Италия (228 658), Германия (177 850), Турция (154 500), Франция (141 949) и Иран (131 652).

Напомним, на территории РФ за минувшие сутки коронавирус выявили у 9434 человек. За весь период выздоровело 107 936 пациентов, летальных исходов — 3388.

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