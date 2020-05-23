Муфтий Равиль Гайнутдин поздравил всех мусульман с праздником Ураза-байрам

Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ и Совета муфтиев России (СМР) муфтий Равиль Гайнутдин выступил с обращением, в котором поздравил всех мусульман с праздником Ураза-байрам (по-арабски — Ид аль-Фитр, праздник разговения после поста во время священного для мусульман месяца Рамадан). Видео с обращением опубликовано на канале СМР в "Ютубе".

— Сердечно поздравляю всех нас с надеждой: Аллах милостив ко всем нам, Аллах милосерден ко всем нам, он принимает все наши молитвы, он видит и слышит все наши дела, знает и, безусловно, принимает все эти наши добродеяния. Я молю Аллаха даровать всем нам доброго здравия, долголетия, братства, а главное — сохранить всем нам ту духовную чистоту и терпение, которые мы обрели в этот благословенный Рамадан, когда соблюдали этот великий пост, — сказал Гайнутдин.

Ранее в обращении, опубликованном на сайте СМР, духовный лидер мусульман России отметил, что духовенство сделало всё, чтобы помешать распространению коронавируса в мечетях страны. Муфтий также добавил, что было принято решение отказаться от намазов и ифтаров с приглашением родных и друзей.