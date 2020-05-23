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Умерла известная японская рестлерша и звезда Netflix

Причина её гибели пока не сообщается.

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Фото © Instagram / hanadayo0903

Журнал Variety сообщил о том, что найдено тело 22-летней известной японской профессиональной рестлерши и звезды шоу Netflix под названием "Дом с террасой" Ханы Кимуры.

Об официальной причине смерти девушки пока не известно, однако в пятницу Кимура опубликовала на своей странице в "Инстаграме" фотографию, которую подписала "Прощайте".

Кроме того, в последнее время японка публиковала в социальных сетях записи, которые сильно беспокоили её поклонников.

Журнал Variety отмечает, что девушке приходилось часто сталкиваться с травлей в Интернете, такие моменты Кимура очень болезненно переживала.

Представители Netflix в Японии и коллеги по работе Кимуры уже выразили соболезнования её родным и близким, отметив, что не могут поверить в случившееся.

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