Умерла известная японская рестлерша и звезда Netflix

Журнал Variety сообщил о том, что найдено тело 22-летней известной японской профессиональной рестлерши и звезды шоу Netflix под названием "Дом с террасой" Ханы Кимуры.
Об официальной причине смерти девушки пока не известно, однако в пятницу Кимура опубликовала на своей странице в "Инстаграме" фотографию, которую подписала "Прощайте".
Кроме того, в последнее время японка публиковала в социальных сетях записи, которые сильно беспокоили её поклонников.
Журнал Variety отмечает, что девушке приходилось часто сталкиваться с травлей в Интернете, такие моменты Кимура очень болезненно переживала.
Представители Netflix в Японии и коллеги по работе Кимуры уже выразили соболезнования её родным и близким, отметив, что не могут поверить в случившееся.
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