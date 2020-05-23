Число болеющих CoViD-19 российских военных снизилось до 1457 человек

Коронавирусной инфекцией болеют 1457 российских военных, а также 738 учащихся учебных заведений Министерства обороны РФ. Об этом говорится в бюллетене, размещённом на сайте ведомства.

Среди военнослужащих 606 инфицированных лечатся в госпиталях Минобороны РФ, 340 человек — по месту службы, 15 человек — в гражданских клиниках. Ещё 496 человек самоизолировались на дому.

При этом в общем счёте от инфекции выздоровело 1204 военнослужащих.

Среди заражённых штаммом курсантов и слушателей высших военных учебных заведений 223 человека пребывают в госпиталях оборонного ведомства, 452 — в изоляторе по месту службы, 17 человек находятся в гражданских больницах, а 46 — изолированы дома. Выздоровело 1542 человека.

При этом заразившихся воспитанников довузовских учебных заведений нет. Все 308 человек, инфицированных ранее, поправились.