Число болеющих CoViD-19 российских военных снизилось до 1457 человек

Коронавирусной инфекцией болеют 1457 российских военных, а также 738 учащихся учебных заведений Министерства обороны РФ. Об этом говорится в бюллетене, размещённом на сайте ведомства.
Среди военнослужащих 606 инфицированных лечатся в госпиталях Минобороны РФ, 340 человек — по месту службы, 15 человек — в гражданских клиниках. Ещё 496 человек самоизолировались на дому.
При этом в общем счёте от инфекции выздоровело 1204 военнослужащих.
Среди заражённых штаммом курсантов и слушателей высших военных учебных заведений 223 человека пребывают в госпиталях оборонного ведомства, 452 — в изоляторе по месту службы, 17 человек находятся в гражданских больницах, а 46 — изолированы дома. Выздоровело 1542 человека.
При этом заразившихся воспитанников довузовских учебных заведений нет. Все 308 человек, инфицированных ранее, поправились.
Также в ведомстве отметили, что среди гражданского персонала Вооружённых сил РФ сейчас CoViD-19 болеет 402 человека, большинство из которых (300 человек) изолированы на дому. Также 62 человека находятся на стационарном лечении в клиниках Минобороны, 40 — в гражданских медучреждениях. Выздоровело 178 человек.
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