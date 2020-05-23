В Москве провели девятую тотальную дезинфекцию

В субботу московские власти совместно с коммунальными службами провели в столице девятую по счёту масштабную дезинфекцию дорог и общественных мест города. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
По его словам, общая площадь обработанной территории составила более 300 миллионов квадратных метров. Дезинфицирующими средствами обработали все асфальтные и плиточные дороги Москвы, тротуары, парковки, дворовые территории домов.
Кроме того, Бирюков отметил, что особое внимание было уделено обработке территорий лечебно-профилактических учреждений, метро и остановок общественного транспорта. Продезинфицированы также городские туалеты, МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.
Всего в проведении обработки территории Москвы было задействовано около 70 тысяч коммунальщиков, более 4,5 тысячи единиц поливомоечной техники и более десяти тысяч различных распылителей. Бирюков добавил, что для дезинфекции используются специальные препараты, рекомендованные Роспотребнадзором, которые безопасны для людей.