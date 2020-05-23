В Петербурге от CoViD-19 скончалась завотделением больницы

В Санкт-Петербурге от коронавирусной инфекции скончалась заведующая первым кардиологическим отделением городской больницы № 26 Галина Литвинова. Губернатор Александр Беглов выразил соболезнования близким и коллегам врача.

Литвинова окончила Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова в 1984 году. Имела специализацию по кардиологии, функциональной диагностике. В больнице работает с 1993 года, куда пришла на работу врачом-кардиологом.

— Галина Анатольевна посвятила себя благородной профессии врача, многие годы лечила людей. Она пользовалась огромным уважением у коллег и пациентов, находила особый подход к каждому больному, — заявил Беглов.