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В Петербурге от CoViD-19 скончалась завотделением больницы

Медик имела специализацию по кардиологии, функциональной диагностике.

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Галина Литвинова. Фото © Городская больница № 26

В Санкт-Петербурге от коронавирусной инфекции скончалась заведующая первым кардиологическим отделением городской больницы № 26 Галина Литвинова. Губернатор Александр Беглов выразил соболезнования близким и коллегам врача.

Литвинова окончила Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова в 1984 году. Имела специализацию по кардиологии, функциональной диагностике. В больнице работает с 1993 года, куда пришла на работу врачом-кардиологом.

Галина Анатольевна посвятила себя благородной профессии врача, многие годы лечила людей. Она пользовалась огромным уважением у коллег и пациентов, находила особый подход к каждому больному, — заявил Беглов.

При этом губернатор города добавил, что Литвинова помогла восстановить здоровье тысячам больных. Медик была "настоящим петербургским врачом", отличным профессионалом и была предана своему делу до конца своих дней.

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