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"Не имеет к нам отношения". В Delivery Club прокомментировали инцидент с захватчиком банка в зелёной куртке

Компания отметила, что похожая одежда ещё не является признаком принадлежности к их сервису.

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В Delivery Club опровергли участие курьера сервиса в захвате заложников в московском отделении "Альфа-банка". Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе компании по доставке еды.

У выросшей популярности нашего сервиса появилось неожиданное последствие: мужчина в обычной зелёной куртке был принят присутствующими в отделении [банка] людьми за курьера Delivery Club, — отмечается в сообщении.

При этом в компании добавили, что уроженец Нижневартовска Алексей Б. не имеет к сервису никакого отношения.

Также в Delivery Club подчеркнули, что все курьеры службы ответственно относятся к своему делу и "стараются принести окружающим максимум пользы", особенно в период коронавирусной инфекции, когда их работа стала чрезвычайно важной.

Напомним, сегодня мужчина захватил отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу. Он требовал, чтобы Ольга Бузова рассказала ему некую правду, и угрожал взорвать бомбу. Через некоторое время силовики взяли здание штурмом. Лайф узнал о захватчике от его бывших коллег. Также правоохранители выяснили, что у мужчины были долги на 1,8 миллиона рублей и две судимости — за угон и грабёж.

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