СК показал видео изнутри московского банка, где одетый курьером мужчина захватил заложников

Следственный комитет РФ опубликовал видео из московского отделения "Альфа-банка" на Земляном Валу, где сегодня мужчина взял в заложники несколько человек. Соответствующий ролик был выложен на ютуб-канале правительственного органа.

На кадрах видны последствия захвата финансового учреждения злоумышленником и штурма сотрудниками правоохранительных органов: разбитые стёкла на полу, раскиданные стулья, а также разбросанные вещи.

Также, судя по видеозаписи, здание, где располагается отделение "Альфа-банка", до сих пор оцеплено, вокруг дежурят сотрудники полиции и сотрудники СК РФ.

На месте происшествия работают следователи, они устанавливают все обстоятельства и детали совершённого преступления, а также продолжают собирать данные очевидцев события.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 206 УК РФ "Захват заложников". Расследование продолжается. В настоящий момент все заложники освобождены, их жизни и здоровью ничто не угрожает.