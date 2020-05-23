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СК показал видео изнутри московского банка, где одетый курьером мужчина захватил заложников

Отделение финансового учреждения до сих пор оцеплено. Рядом дежурят правоохранители.

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Следственный комитет РФ опубликовал видео из московского отделения "Альфа-банка" на Земляном Валу, где сегодня мужчина взял в заложники несколько человек. Соответствующий ролик был выложен на ютуб-канале правительственного органа.

На кадрах видны последствия захвата финансового учреждения злоумышленником и штурма сотрудниками правоохранительных органов: разбитые стёкла на полу, раскиданные стулья, а также разбросанные вещи.

Также, судя по видеозаписи, здание, где располагается отделение "Альфа-банка", до сих пор оцеплено, вокруг дежурят сотрудники полиции и сотрудники СК РФ.

На месте происшествия работают следователи, они устанавливают все обстоятельства и детали совершённого преступления, а также продолжают собирать данные очевидцев события.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 206 УК РФ "Захват заложников". Расследование продолжается. В настоящий момент все заложники освобождены, их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Напомним, сегодня мужчина захватил отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу. Мужчина требовал, чтобы Ольга Бузова рассказала ему правду, и угрожал взорвать бомбу. Через некоторое время силовики взяли здание штурмом. Лайф узнал о захватчике от его бывших коллег.

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