Силовики штурмом взяли банк в Москве, где оставался один заложник — видео

Видео © Соцсети

В Москве силовики штурмом прорвались в отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу, где вместе с захватчиком оставался один заложник, который вёл прямую трансляцию в Instagram с места событий.

Видео © Mash

Мужчина, захвативший здание, представился Лёхой и требовал позвать Ольгу Бузову, которая якобы что-то у него украла, об этом рассказал заложник. На кадрах прямой трансляции видно, что мужчина пьёт вино прямо из бутылки. Парень тем временем ведёт себя совершенно спокойно и поддерживает беседы со злоумышленником на различные темы.