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Силовики штурмом взяли банк в Москве, где оставался один заложник — видео

Парень вёл беседы с захватчиком и снимал трансляцию с места событий.

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Видео © Соцсети

В Москве силовики штурмом прорвались в отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу, где вместе с захватчиком оставался один заложник, который вёл прямую трансляцию в Instagram с места событий.

Видео © Mash

Мужчина, захвативший здание, представился Лёхой и требовал позвать Ольгу Бузову, которая якобы что-то у него украла, об этом рассказал заложник. На кадрах прямой трансляции видно, что мужчина пьёт вино прямо из бутылки. Парень тем временем ведёт себя совершенно спокойно и поддерживает беседы со злоумышленником на различные темы.

По данным некоторых СМИ, сотрудники спецслужб не обнаружили у захватчика взрывного устройства, при нём был муляж.

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