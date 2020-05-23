В Московском зоопарке скончался аллигатор, встретивший начало Победы и переживший её 75-летие

В Московском зоопарке умер аллигатор-долгожитель, которому удалось застать начало Победы в Великой Отечественной войне и отметить её 75-летие. Об этом сообщает пресс-служба столичного зоосада.

— Вчера утром наш миссисипский аллигатор Сатурн умер от старости. Ему было около 84 лет — крайне почтенный возраст. В дикой природе продолжительность жизни представителей этого вида — 30–50 лет, — говорится в сообщении.

Чешуйчатое пресмыкающееся прожило долгую и яркую жизнь. Аллигатор родился в США примерно в 1936 году и почти сразу же был перевезён в Берлинский зоопарк. Оттуда он сбежал после бомбардировки 23 ноября 1943 года и около трёх лет жил вне вольера. Как аллигатор провёл это время — загадка.

В пресс-службе подчеркнули, что по поводу европейских приключений Сатурна родился миф, что он якобы жил не в Берлинском зоопарке, а в личной коллекции немецкого фюрера, центральной фигуры национал-социализма Адольфа Гитлера.

Доподлинно известно лишь, что британские офицеры нашли аллигатора в 1946 году и передали его СССР. Тем же июлем Сатурн приехал в Москву и стал проживать в столичном зоопарке, где о нём заботились в течение 74 лет.

— Он был разборчив в еде и отлично запоминал доверенных киперов, любил массаж щёткой, а если ему что-то не нравилось — мог разгрызть стальные хваталки для подачи корма, — отмечает пресс-служба.