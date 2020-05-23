Бузова — о требовании встречи с ней захватчика банка в Москве: Я бы приехала

Видео © Instagram / @Buzova86

Телеведущая Ольга Бузова, которую требовал позвать захватчик заложников в отделении "Альфа-банка" в Москве, рассказала, что приехала бы на место происшествия, если бы это требовалось.

— Я очень боюсь неадекватных людей, от которых не знаешь, что ожидать. Я бы приехала в любой момент на встречу и разговор с террористом, если бы от меня это нужно было и ко мне бы обратились правоохранительные органы, если бы я могла помочь. Слава богу, что этот ужас закончился, — сказала Бузова на опубликованных в "Инстаграме" видео.