"Пошёл закрыть счёт". Заложник в московском банке делился происходящим с подписчиками — видео

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Заложник московского отделения "Альфа-банка" на Земляном Валу, оставшись с захватчиком один на один, решил вывести мужчину на разговор и, вероятно, узнать, что побудило его на такой поступок. Трансляцию интервью, которому позавидует даже Юрий Дудь, парень вёл в своём инстаграме. Кстати, о бабках тоже говорили.

Вначале Фёдор рассказывал о происходящем в сториз, в частности, что пришёл в банк, чтобы просто закрыть счёт, а потом решил выйти в прямой эфир. Молодой человек обрадовал захватчика Лёху, что его будут показывать по телевизору, потому что возле здания появились камеры, а потом, вспомнив, что в субботу отделение работает до 16:00, пошутил, что надеется успеть до закрытия.

До штурма силовиков Лёха и Фёдор успели поговорить о многом, а темы поражают своей глубиной. Заложник и злоумышленник обсудили смерть, её ценность, вибрации Земли, космос, путешествия астральных тел. Были и более приземлённые разговоры: о взаимоотношениях с друзьями, чем отличаются Москва и Питер, и, конечно, коронавирус. Но лейтмотивом всей беседы стала важность правды, которую обязана знать Ольга Бузова, потому что, по мнению мужчины, она является "верхушкой пирамиды". А деньги, как сказал Лёха, он бы украл, но они ему не нужны, потому что счастье не в богатстве.

Злоумышленник даже попытался позвонить певице через соцсеть, однако поговорить со звездой не получилось. Одну из попыток прервал звонок мамы захватчика, которой он пообещал связаться позже, потому что "занят".

Лёха рассказал, что никогда лично не встречался с Ольгой Бузовой, но у него есть ощущение, что они очень давно и очень хорошо друг друга знают. Злоумышленник обвинил артистку в том, что она "забрала у него всё". По словам мужчины, он "жил, кайфовал", а потом у него ничего не стало из-за певицы. Чего именно лишился, Лёха так и не ответил, но очень хотел добиться правды от Бузовой, виноватой во всём.

Как стало известно Лайфу, правоохранители уже установили личность Лёхи — это 34-летний житель одного из российских регионов Алексей Б. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Захват заложника".